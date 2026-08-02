Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 135 milhões; aposta do ES acerta a quina e leva R$ 45,9 mil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3039 da Mega-Sena, sorteado na manhã deste domingo (2). Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 135 milhões.

No Espírito Santo, uma aposta registrada em Pancas, no Noroeste do Estado, acertou cinco dezenas e faturou R$ 45.932,28.

As dezenas sorteadas foram:

14 – 16 – 21 – 39 – 53 – 58

Premiação do concurso 3039

6 acertos: nenhuma aposta ganhadora

5 acertos: 86 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 45.932,28 cada

4 acertos: 6.332 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.028,31 cada

Com a ausência de ganhadores na faixa principal, o prêmio da Mega-Sena acumulou para R$ 135 milhões.

Como jogar

Na Mega-Sena, o apostador pode escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 6,00. Também é possível utilizar a opção Surpresinha, em que os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema, ou a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em concursos consecutivos.

Quando acontecem os sorteios?

Os sorteios da Mega-Sena são realizados às terças, quintas e domingos. Aos domingos, o sorteio ocorre pela manhã.

Caso não haja ganhadores em determinada faixa de premiação, o valor é acumulado para o concurso seguinte. Os prêmios podem ser resgatados em até 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os recursos são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

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