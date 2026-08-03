El Niño deixa agosto mais quente e seco no Espírito Santo, aponta Climatempo

O mês de agosto será marcado por temperaturas acima da média, predomínio de tempo seco e baixa umidade do ar no Espírito Santo. A previsão é da Climatempo, que atribui o cenário ao fortalecimento do fenômeno El Niño, cujos efeitos devem influenciar o clima em todo o Brasil.

Segundo a empresa de meteorologia, as águas do Oceano Pacífico Equatorial seguem em rápido aquecimento, e o El Niño deve atingir seu pico entre a primavera de 2026 e o início do verão 2026/2027, com intensidade considerada forte a muito forte.

Embora os impactos mais intensos sejam esperados para a Região Sul do país, o Espírito Santo também deve sentir os efeitos do fenômeno ao longo das próximas semanas.

Calor acima da média e baixa umidade

A previsão indica que agosto será de muito sol, pouca chuva e temperaturas elevadas em grande parte do território capixaba.

No Sudeste, a tendência é de predomínio de uma massa de ar quente e seco, favorecendo a redução da umidade relativa do ar, principalmente nas regiões do interior. Em alguns períodos, os índices podem ficar abaixo de 20%, nível considerado de atenção para a saúde, aumentando o risco de desconforto respiratório, desidratação e queimadas.

Chuvas concentradas no Sul do Estado

Apesar do tempo seco predominante, agosto não deve passar sem chuva. De acordo com a Climatempo, duas frentes frias devem avançar sobre o Sudeste durante o mês.

A primeira está prevista para a primeira semana de agosto, enquanto a segunda deve chegar no fim do mês, provocando mudanças temporárias nas condições do tempo.

No Espírito Santo, a expectativa é de que os maiores volumes de chuva ocorram no Sul do Estado, que pode encerrar agosto com acumulados acima da média climatológica.

Já as regiões Norte, Noroeste, Grande Vitória e parte da Região Serrana devem registrar precipitações mais irregulares e de menor intensidade.

Cuidados durante o período seco

Com a combinação de calor e baixa umidade, especialistas recomendam:

Beber bastante água ao longo do dia;

Evitar atividades físicas nos horários mais quentes;

Utilizar protetor solar e roupas leves;

Umidificar ambientes quando possível;

Evitar queimadas, que aumentam o risco de incêndios florestais e agravam a qualidade do ar.

A expectativa é que os efeitos do El Niño continuem influenciando o clima nos próximos meses, com reflexos mais significativos durante a primavera e o verão.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!