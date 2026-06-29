Pastor condenado por estupro mata a esposa a marretadas no Rio

Ele foi preso em flagrante após confessor o crime a policiais militares do 42º BP. O suspeito utilizava tornozeleira eletrônica

Um pastor evangélico de 44 anos foi preso em flagrante após matar a companheira, de 42, com golpes de marreta dentro da casa onde o casal morava, em Araruama (RJ). O crime ocorreu na manhã de quinta-feira (25/6).

Policiais militares do 42º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados para atender a uma ocorrência inicialmente registrada como lesão corporal. Ao chegarem ao endereço, encontraram o suspeito do lado de fora da residência.

Segundo a corporação, ele confessou espontaneamente ter matado a esposa e não ofereceu resistência à prisão.

Durante as buscas no imóvel, os militares localizaram a vítima caída no interior da casa, já sem sinais vitais. Após a realização da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

De acordo com as investigações, o homem utilizava tornozeleira eletrônica. Ele havia deixado o sistema prisional há cerca de um ano e meio, após cumprir aproximadamente dez anos de pena pelo crime de estupro.

Além da marreta, os policiais apreenderam celulares, documentos, uma motocicleta e outros objetos.

Em nota à coluna, a Polícia Civil informou que o homem foi conduzido à 118º DP (Araruama) por policiais militares. “Ele foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio.”

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