Paolla Oliveira abre a calça e revela intimidade em ensaio sensual: “Abusada”

Atriz Paolla Oliveira abre a calça e entrega intimidade em cliques de tirar o fôlego; confira!

Na última terça-feira (20), a atriz Paolla Oliveira escandalizou na web ao compartilhar uma sequência de cliques feitos durante um ensaio sensual. Fazendo caras e bocas em diferentes ângulos, a namorada do cantor Diogo Nogueira abriu a calça jeans e mostrou a lingerie preta que estava usando na ocasião.

Com as pernas abertas, foi possível notar que a peça íntima era no estilo hot pants. Já na parte de cima, Paolla optou por um top branco. As fotos registradas pela lente de João Arraes geraram o maior alvoroço nas redes sociais.

“Abusada”, brincou ela ao legendar a publicação. Nos comentários, os admiradores de plantão aproveitaram para rasgar elogios para a musa. “Eu não diria abusada, diria que você está uma gata”, falou um. “Ultrapassou todos os limites da beleza”, disse outro. “Ousada”, comentou um terceiro. “Abusa da beleza”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Paolla Oliveira ficou conhecida após seu papel na novela Belíssima, da Globo, onde interpretou Giovana em 2005. Depois, ela participou de novelas renomadas da emissora carioca, se tornando uma das celebridades mais afamadas.

DISPUTA COM GIOVANNA EWBANK

Paolla Oliveira foi a convidada do Quem Pode, Pod, videocast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme que saiu na última semana. Durante o bate-papo, a esposa de Bruno Gagliasso fez uma revelação para a entrevistada.

A loira contou que já chegou a perder vários papéis na televisão para Paolla Oliveira. Com muito bom-humor, ela relembrou das vezes que sabia que não passaria em algum teste, porque estava disputando com a atriz.

“Todos os lugares que eu ia fazer um teste, quando a Paolla estava eu sabia que eu não ia pegar. Ela era meu fantasma, sabe? Quando você chega e fala: ‘Puta que pariu, ela está aí, não acredito’”, contou a mãe de Titi, Bless e Zyan.