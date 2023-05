Paolla Oliveira dá empinadinha sensual em foto ousada sem calcinha

Na tarde desta quinta-feira (25), a atriz e modelo Paolla Oliveira virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais ao postar um registro pra lá de revelador em seus Stories do Instagram.

Apostando em um look aberto e decotado, a celebridade global surgiu posando em frente ao espelho, apostando no carão e deixando os internautas apaixonados por toda a sua boa forma escultural. Para a ocasião, Paolla escolheu um top nude e uma saia rasgada branca.

No mês de abril deste ano, a atriz Paolla Oliveira completou seus 41 anos. Em seu perfil oficial do Instagram, a celebridade compartilhou um vídeo para celebrar a data tão especial. “Enfim, 41 anos! E chegar neste tempo sem sentir o passar dos ponteiros me enche de emoção, porque eu sei que é minha curiosidade que me faz seguir criando e, claro, me reinventando.”, iniciou ela.

“Tudo isto é resultado de mais um ano de trabalho, de dedicação e da busca por coisas simples, que fazem os momentos da vida acontecerem e me transbordar, singular. É assim que me sinto! Obrigada também a vocês que me acompanham e que me complementam na alegria que é viver, ser e existir.”, completou a atriz.