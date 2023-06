Virginia Fonseca exibe corpo com volumão apertado no biquíni fio-dental

Virginia Fonseca, influenciadora digital, empresária e dona de nossos corações, resolveu mostrar todo o seu poder com um clique estonteante na noite desta terça-feira (20). As informações são da Metropolitana FM.

“Bora de banhoooo”, escreveu na legenda da publicação. Já na foto, Virginia Fonseca surgiu com seu biquíni fio-dental rosa e colado ao corpo, enquanto mostra seu abdômen trincado e simplesmente desenhadíssimo. A dona da We Pink contava com mais de 43,2 milhões de seguidores no Instagram.

“Vi essa foto e a preguiça de ir pra academia passou kkkkkk”, apontou um fã no campo de comentários. “Olhando assim nem parece que está grávida né”, afirmou mais um, com emojis de coração.

Durante entrevista cedida à revista Quem, Virginia Fonseca comentou mais sobre os rumores de que estaria indo para os Estados Unidos com sua família.

“Ainda nada certo, mas se for preciso estou super disposta a ir. Isso foi algo que o Zé sempre quis, então se for para ir mesmo, faremos de tudo para dar certo. Ainda não batemos o martelo”, afirmou Virginia.

A musa ainda afirmou que quer mais um filho: “Quando Deus permitir eu terei o terceiro filho. Já adianto que meu chip contraceptivo venceu, quando Deus quiser, vem”.