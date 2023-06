Deborah Secco fica de quatro durante passeio de lancha e divulga cliques proibidos

Aproveitando o final de semana em Miami, nos Estados Unidos, a apresentadora Deborah Secco abriu sua galeria da viagem e compartilhou uma sequência de fotos de tirar o fôlego em seu perfil oficial do Instagram.

Nos registros compartilhados, a influenciadora surgiu aproveitando o dia de sol para renovar o bronzeado na praia, usando um biquíni rosa e deixando as curvas em evidência. “Domingando em Miami”, escreveu Deborah na legenda da publicação.

Deborah Secco relembra atuação em Bruna Surfistinha

Em conversa exclusiva no podcast ‘Acompanhadas’, a atriz Deborah Secco relembrou seu papel como protagonista no filme ‘Bruna Surfistinha’. No desabafo, a influenciadora destacou e relembrou as partes mais difíceis de gravar o longa-metragem.

“Apesar de que para mim essas cenas parecem muito fakes, porque eu fiz, então eu sei exatamente o que era um truque de câmeras e posição e tals”, afirma ela, ao se referir as cenas de nudez e cenas de sexo. Além disso, a atriz destaca a cena da “fila do vintão” como a mais difícil de gravar.

“Depois da gravação na fila a gente foi fazer as cenas no quarto, vários clientes, era um clipezão de vários clientes, até que eu desmaio em cima de um cliente, e muito calor, e os homens suando em cima de mim, a maioria deles eram amigos, atores escolhidos por mim, a gente fez esse elenco juntos até para que eu me sentisse o mais confortável possível, mas é muito desconfortante, aquele lugar, o cheiro, o calor, aquelas pessoas suadas em cima de mim, e eu também sem roupa, o tempo inteiro exposta ali, eu lembro que terminei esse dia, tomei uma banho, esfregava meu corpo, pensei: ‘meu Deus imagina a dor dessas meninas, eu não fiz nada e só de buscar essa energia já me dói tanto, imagina a dor dessas meninas’”, concluiu.