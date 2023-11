Mel Maia explana beleza de biquíni florido e esbanja corpaço sarado na cachoeira

Atriz encantou a web e conquistou mais de 1,6 milhão de curtidas com os cliques!

Em registro recente, a atriz e influenciadora Mel Maia, de 19 anos, fez bater mais forte os corações de seus fãs e admiradores ao posar pleníssima com um biquíni fininho de estampa de flores, enquanto curtia o seu dia ensolarado na cachoeira. Na ocasião, a intérprete de Guiga, de ‘Vai na Fé’ impressionou com o seu corpaço escultural diante das lentes da câmera e conquistou mais de 1,6 milhão de curtidas dos internautas.

“Na cachu com os meus chuchus!”, brincou Mel Maia na legenda da publicação, chamando atenção com a sua barriguinha sequinha e pernões torneados na sequência de cliques, além de roubar a cena com toda a sua beleza natural e fios molhados. Nos comentários, choveram elogios para a atriz.

"A mulher mais gata do Brasil", enalteceu um seguidor primeiramente. "É impossível descrever a beleza e o corpo dessa mulher", escreveu outra internauta. "Além de talentosa e simpática, a Mel Maia é muito linda!!!", comentou outra, dentre várias mensagens positivas para a estrela. Vale destacar que em entrevista recente, Mel Maia falou sobre a sua responsabilidade como influenciadora digital. "Eu sinto o peso da responsabilidade. Comecei a sentir mais nova. Agora está mais tranquilo. Eu postava tudo, tudo, tudo nos stories. Aí comecei a reparar que estava demais. Algumas coisas eu não precisava postar. Fui amadurecendo e vendo que dá para filtrar. Hoje as pessoas me mandam mensagem dizendo: "Você tem falado sobre ansiedade, isso me fez muito bem, obrigada". A gente tem que ser verdadeiro, fazer propagandas boas e de qualidade", disse ela ao O Globo.