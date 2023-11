Mel Maia vai à praia com peça mega cavada e exibe virilha

Além de ser uma excelente atriz, Mel Maia também costuma fazer muito sucesso nas redes sociais com suas belíssimas publicações. No Instagram, onde soma mais de 19,5 milhões de seguidores, a famosa sempre recebe elogios carinhosos de seus fãs, amigos e admiradores. As informações são da Spinoff.

+ Alessandra Ambrosio posa só de calcinha e blusa de frio

E não é apenas os seguidores de Mel Maia que costumam exaltar suas qualidades. A própria artista também sempre dá um show de autoestima em suas redes sociais e vive se autoelogiando. Afinal, ela sabe que é muito gata e dona de um corpo espetacular.

Mel Maia destaca virilha lisinha em fotos

A beleza inconfundível de Mel Maia é algo que ficou em evidência nas redes sociais da atriz nesta semana. Em seu feed, ela divulgou uma série de cliques em que surge curtindo o dia ensolarado em uma praia do Rio de Janeiro.

+ Paloma Bernardi impressiona ao renovar bronzeado ao natural: ‘Pode isso?’

Para o momento de lazer, a atriz de 19 anos escolheu um maiô mega cavado com estampa de zebrinha e alcinhas laranja. Ao posar para as fotos, ela roubou a cena ao exibir sua virilha lisinha, uma tatuagem na cintura e também as marquinhas evidentes em sua pele bronzeada.

O céu e o mar azul complementaram o visual das fotos de Mel Maia. “Foi um domingo relaxante!”, declarou ela, que estava acompanha de algumas amigas. Na rede social, milhares de pessoas curtiram a postagem da atriz, atualmente no ar com sua personagem Guiga na novela Vai na Fé, da TV Globo.

+ De fio-dental, Geisy Arruda explana corpaço e aglutina elogios

Já nos comentários, não faltaram elogios para a artista. Uma seguidora destacou o quanto Mel é uma mulher linda. Outra disse que seu namorado, MC Daniel, é um cara de muita sorte. Outra fã elogiou a atriz a chamando de maravilhosa. Um rapaz também se declarou para a famosa, dizendo que ela é muito sexy.