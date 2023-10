Mel Maia causa euforia com detalhe íntimo de biquíni e quase mostra demais

A ex-namorada de MC Daniel chamou a atenção com o registro na web

Mel Maia deixou os milhares de seguidores eufóricos ao publicar um clique provocante, onde surgiu apenas de biquíni. Solteiríssima, a ex-atriz mirim roubou a cena novamente.

+ Carolina Dieckmann dá show de beleza natural em dia de praia

Através dos Stories do Instagram, a ex-namorada de MC Daniel elegeu um biquíni vermelho com detalhe branco nas laterais, em uma selfie feita no banheiro. Detentora de um corpaço, a artista evidenciou as curvas definidíssimas.

Provocante, Mel Maia ainda destacou algumas das tatuagens que possui no corpo, e chamou atenção pela arte corporal próxima à virilha, destacada pela marquinha do bronze ao lado.

+ Sarah Poncio posa poderosa em cachoeira na Bahia: “Princesa”

Em tempo, Mel Maia está de férias desde que concluiu os trabalhos com a novela Vai na Fé, encerrada em agosto. No mesmo mês, inclusive, ela anunciou o segundo término da relação com MC Daniel, com quem trocou unfollow nas redes sociais nos últimos dias.