DER-ES publica edital de licitação para macrodrenagem no lado norte de Guriri

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) publicou o edital de licitação para a segunda etapa das obras de macrodrenagem e pavimentação da região norte de Guriri, em São Mateus. A abertura da licitação está marcada para o dia 15 de setembro de 2026, às 10h.

A publicação do edital havia sido adiada após uma suspensão temporária para a realização de ajustes técnicos. Segundo o DER-ES, a medida fez parte dos procedimentos administrativos da licitação e não compromete o cronograma da obra.

A intervenção contempla a Bacia 1, no lado norte de Guriri, região que há anos enfrenta problemas recorrentes de alagamentos durante o período de chuvas. A obra atende a uma antiga reivindicação dos moradores, que ficaram de fora da primeira etapa do projeto, atualmente em execução na Bacia 2, no lado sul do balneário.

De acordo com o edital, o investimento previsto é de aproximadamente R$ 341 milhões, com recursos provenientes 100% do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A nova legislação federal exige que os recursos da obra estejam previamente assegurados no orçamento, garantindo maior segurança para a execução do contrato após a conclusão da licitação.

Enquanto a nova etapa avança para o processo licitatório, o DER-ES informou que as obras da Bacia 2, no lado sul de Guriri, seguem em andamento, com diversas frentes de trabalho executadas pela empresa Contractor.

A expectativa é de que o projeto de macrodrenagem e pavimentação represente um avanço importante para a infraestrutura de Guriri, reduzindo os impactos causados pelos alagamentos e melhorando a qualidade de vida dos moradores da região norte do balneário.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!