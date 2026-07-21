Corpo é encontrado próximo a campo de futebol em Jaguaré; polícia investiga homicídio

Um corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (20) nas proximidades de um campo de futebol da comunidade de Barra Seca, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio por arma branca. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima já sem vida.

A identidade da vítima ainda não foi divulgada pelas autoridades.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e, para não comprometer as investigações, outros detalhes não serão divulgados.

A Polícia Científica realizou a perícia no local e encaminhou o corpo para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.

A Polícia Civil reforça que informações que possam contribuir com a investigação podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido.

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