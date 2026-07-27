Convenção do PSB confirma candidatura de Tyago Hoffmann à Câmara Federal

Com trajetória consolidada na gestão pública, ex-secretário de Estado da Saúde coloca experiência a serviço da defesa dos interesses do Espírito Santo em Brasília

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) oficializou, na manhã deste sábado (25), durante convenção estadual, a candidatura de Tyago Hoffmann a deputado federal. O ato reuniu lideranças políticas, militantes e apoiadores, consolidando um projeto que chega à disputa eleitoral respaldado por uma trajetória marcada pela gestão pública, pelo diálogo e pela entrega de resultados em diferentes áreas da administração estadual.

Natural de Guarapari, economista, mestre pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e professor universitário, Tyago construiu sua vida pública assumindo desafios estratégicos para o desenvolvimento capixaba. Ao longo de sua trajetória, ocupou funções de destaque nos governos liderados por Renato Casagrande e, mais recentemente, pelo governador Ricardo Ferraço, sempre com atuação voltada ao fortalecimento das políticas públicas e da capacidade de gestão do Estado.

Entre as principais missões exercidas estão a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, a Secretaria de Governo, a Casa Civil e a Subsecretaria de Estado da Saúde. Em todas elas, participou da construção e execução de projetos estruturantes que contribuíram para ampliar investimentos, modernizar serviços públicos e melhorar a qualidade de vida da população capixaba.

Na Saúde, comandou uma das maiores estruturas administrativas do Espírito Santo, conduzindo uma pasta responsável por milhares de servidores e por um orçamento bilionário. Durante sua gestão, acompanhou a ampliação de programas estratégicos, a expansão do acesso aos serviços especializados, o fortalecimento da regionalização da assistência e a modernização da rede estadual de saúde, consolidando avanços importantes para o Sistema Único de Saúde no Estado.

Na Assembleia Legislativa, também deixou sua marca ao presidir a Comissão de Finanças e atuar como relator do Orçamento Estadual em dois exercícios consecutivos, contribuindo para a construção de políticas públicas equilibradas e responsáveis do ponto de vista fiscal.

A candidatura à Câmara dos Deputados representa a continuidade dessa trajetória de serviço público. A proposta é ampliar a voz do Espírito Santo no Congresso Nacional, defendendo pautas estratégicas para o desenvolvimento econômico, a geração de empregos, o fortalecimento da saúde pública, da educação, da inovação, da infraestrutura, do turismo e da proteção social.

Com experiência administrativa e capacidade de articulação política, Tyago pretende atuar em Brasília como um interlocutor permanente dos municípios capixabas, buscando recursos, defendendo investimentos e contribuindo para a construção de soluções que fortaleçam o desenvolvimento do Estado.