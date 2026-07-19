Esportes
Inglaterra supera França em jogo de dez gols e conquista terceiro lugar na Copa
A Inglaterra terminou a Copa do Mundo de 2026 na terceira colocação após derrotar a França por 6 a 4, neste sábado, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. A equipe comandada por Thomas Tuchel construiu uma ampla vantagem ainda no primeiro tempo, mas precisou resistir à forte reação francesa na etapa final.
Declan Rice, Ezri Konsa, Bukayo Saka, três vezes, e Jude Bellingham marcaram os gols ingleses. Pela França, Kylian Mbappé balançou as redes duas vezes, enquanto Bradley Barcola e Ousmane Dembélé completaram o placar.
A disputa pelo título mundial será realizada neste domingo, entre Espanha e Argentina. A final está marcada para as 16h, no horário de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Inglaterra abre quatro gols de vantagem
A Inglaterra começou a partida pressionando e inaugurou o marcador aos dois minutos. Após um erro de Désiré Doué, Declan Rice recuperou a bola, avançou até a entrada da área e finalizou no canto, sem dar chances ao goleiro Mike Maignan.
A França tentou responder com Rayan Cherki, mas Dean Henderson fez boa defesa. Aos 11 minutos, Bukayo Saka chegou a marcar, porém o lance foi invalidado por impedimento.
O segundo gol inglês saiu aos 18 minutos. Rice cobrou escanteio na área, e Konsa levou a melhor pelo alto sobre Adrien Rabiot para cabecear e ampliar a vantagem.
Mbappé teve uma oportunidade aos 27 minutos, mas Henderson defendeu. Na sequência, Marc Guéhi ainda afastou a bola perto da linha do gol. O lance, no entanto, acabou interrompido por impedimento.
Aos 36 minutos, Saka marcou o terceiro da Inglaterra. Rashford finalizou após contra-ataque e parou em Maignan. Na sequência, o camisa 7 aproveitou o rebote e mandou para o fundo da rede.
Pouco depois, Saka apareceu novamente. O atacante recebeu passe de Eberechi Eze nas costas da defesa e bateu colocado, no canto do goleiro francês, levando a Inglaterra para o intervalo com 4 a 0 no placar.
França reage, mas Bellingham confirma vitória inglesa
A França voltou mais agressiva para o segundo tempo e descontou logo aos dois minutos. Após a recuperação de Upamecano e a participação de Olise, Mbappé recebeu dentro da área e finalizou com força.
A equipe francesa voltou a marcar aos oito minutos. Mbappé encontrou Barcola pelo lado esquerdo, e o atacante avançou até a área antes de concluir para o gol.
A reação continuou, mas a França desperdiçou algumas oportunidades. Dembélé parou em Henderson, enquanto Olise teve uma finalização anulada por impedimento. Em outra chegada perigosa, o próprio Olise mandou a bola para fora quando poderia ter feito o terceiro francês.
Aos 20 minutos, Mbappé marcou novamente. O camisa 10 tabelou com Olise e bateu para o gol, reduzindo a diferença para apenas um gol e aumentando a pressão sobre os ingleses.
Quando a França se aproximava do empate, a Inglaterra voltou a ampliar. Aos 41 minutos, Saka cobrou pênalti sofrido por Djed Spence após falta de Malo Gusto e marcou seu terceiro gol na partida.
Mesmo em desvantagem, a França seguiu atacando. Nos acréscimos, Dembélé recuperou a bola após jogada de Upamecano, driblou a marcação e fez o quarto gol francês.
A resposta inglesa veio dois minutos depois. Bellingham recebeu pela esquerda, passou por Lacroix e finalizou por baixo das pernas de Upamecano, fechando a vitória por 6 a 4 e garantindo o terceiro lugar para a seleção de Tuchel.
Deschamps encerra ciclo na França
A derrota também marcou o fim da passagem de Didier Deschamps pela seleção francesa. O treinador deixa o cargo após 14 anos à frente da equipe nacional.
Durante o período, Deschamps levou a França a duas finais de Copa do Mundo, conquistando o título em 2018 e ficando com o vice-campeonato em 2022. Ao todo, comandou a seleção em 185 partidas, com 120 vitórias, 35 empates e 31 derrotas.
|FICHA TÉCNICA
|Placar
|
FRANÇA 4 X 6 INGLATERRA
|Competição
|Copa do Mundo — disputa pelo 3º lugar
|Local
|Hard Rock Stadium, Miami, EUA
|Data
|18 de junho de 2026 (sábado)
|Horário
|18h (de Brasília)
|Cartões amarelos
|Nenhum
|Nenhum
|Cartões vermelhos
|Nenhum
|Nenhum
|Gols
|Mbappé, aos 2′ e 20′ do 2ºT; Barcola, aos 8′ do 2ºT; Dembélé, aos 50′ do 2ºT
|Declan Rice, aos 2′ do 1ºT; Konsa, aos 18′ do 1ºT; Saka, aos 36′ e 46′ do 1ºT e aos 41′ do 2ºT; Bellingham, aos 52′ do 2ºT
|Escalação
|Maignan; Malo Gusto (Koundé), Konaté (Upamecano), Lacroix e Theo Hernández (Digne); Rabiot, Zaire-Emery e Cherki (Dembélé); Olise, Doué (Barcola) e Mbappé.
|Dean Henderson; Quansah (Reece James), Konsa, Guéhi (Chalobah) e Djed Spence; Rice, Eze (Bellingham) e Morgan Rogers; Saka, Rashford (Watkins) e Ivan Toney.
|Técnico
|Didier Deschamps
|Thomas Tuchel
|Árbitro
|Jesús Valenzuela (VEN)
|Assistentes
|Jorge Urrego Martínez (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
|VAR
|Leodan González (URU)
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