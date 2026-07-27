Homem é preso após tentar sair de motel sem pagar e ser flagrado dirigindo embriagado no ES

Um homem de 41 anos foi preso na manhã deste domingo (26), no bairro Rio Branco, em Cariacica, após tentar deixar um motel sem pagar a conta e ser flagrado dirigindo com sinais de embriaguez. Segundo a Polícia Militar, ele ainda desacatou os policiais e resistiu à prisão.

A ocorrência teve início após funcionários do estabelecimento acionarem a PM informando que o cliente se recusava a quitar a conta. Conforme a recepcionista, o homem havia entrado no motel por volta das 3h e permanecia no local desde então sem realizar o pagamento.

Enquanto conversavam com a funcionária, os policiais visualizaram o suspeito conduzindo um carro azul em direção à saída do motel. Durante a abordagem, os militares constataram diversos sinais de embriaguez, como fala arrastada, olhos avermelhados, dificuldade para manter a cabeça erguida, andar cambaleante e forte odor de bebida alcoólica. Uma garrafa de bebida também foi encontrada aos pés do motorista.

De acordo com a PM, o homem afirmou que os policiais poderiam prendê-lo, recusou-se a sair do veículo, não entregou a chave do carro e passou a ofender os militares, dizendo que eles agiam “como criminosos”. Ao receber voz de prisão, avançou contra um dos policiais e resistiu às ordens, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas.

Na Delegacia Regional de Cariacica, o motorista também se recusou a realizar o teste do bafômetro. Diante dos sinais observados pela equipe do Batalhão de Trânsito, foi elaborado o laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, além do auto de infração de trânsito.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, fraude no pagamento de hospedagem ou alimentação, desobediência e desacato. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!