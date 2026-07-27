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Homem é preso após tentar sair de motel sem pagar e ser flagrado dirigindo embriagado no ES

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6 horas ago

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Foto | Imagem ilustrativa - Divulgação

Um homem de 41 anos foi preso na manhã deste domingo (26), no bairro Rio Branco, em Cariacica, após tentar deixar um motel sem pagar a conta e ser flagrado dirigindo com sinais de embriaguez. Segundo a Polícia Militar, ele ainda desacatou os policiais e resistiu à prisão.

A ocorrência teve início após funcionários do estabelecimento acionarem a PM informando que o cliente se recusava a quitar a conta. Conforme a recepcionista, o homem havia entrado no motel por volta das 3h e permanecia no local desde então sem realizar o pagamento.

Enquanto conversavam com a funcionária, os policiais visualizaram o suspeito conduzindo um carro azul em direção à saída do motel. Durante a abordagem, os militares constataram diversos sinais de embriaguez, como fala arrastada, olhos avermelhados, dificuldade para manter a cabeça erguida, andar cambaleante e forte odor de bebida alcoólica. Uma garrafa de bebida também foi encontrada aos pés do motorista.

De acordo com a PM, o homem afirmou que os policiais poderiam prendê-lo, recusou-se a sair do veículo, não entregou a chave do carro e passou a ofender os militares, dizendo que eles agiam “como criminosos”. Ao receber voz de prisão, avançou contra um dos policiais e resistiu às ordens, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas.

Na Delegacia Regional de Cariacica, o motorista também se recusou a realizar o teste do bafômetro. Diante dos sinais observados pela equipe do Batalhão de Trânsito, foi elaborado o laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, além do auto de infração de trânsito.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, fraude no pagamento de hospedagem ou alimentação, desobediência e desacato. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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