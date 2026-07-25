São Mateus
Pai é preso por permitir abuso sexual contra filha com deficiência intelectual em São Mateus
Um homem de 49 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável na quinta-feira (23), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele é suspeito de permitir que a própria filha, uma mulher de 28 anos com deficiência intelectual, fosse abusada sexualmente por outro homem em troca de benefícios.
A denúncia foi feita por uma enfermeira de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que acompanhava a vítima devido à sua condição de vulnerabilidade social e intelectual. Conforme relatório elaborado pela equipe da unidade, após reassumir os cuidados da filha, o pai passou a levá-la até a residência de um homem conhecido na região, onde ela permanecia enquanto o suspeito recebia algum tipo de benefício.
O documento também relata que moradores afirmaram ter visto a mulher entrar em um veículo conduzido por um homem desconhecido na tarde de quarta-feira (22), retornando apenas durante a noite. À equipe da UBS, a vítima informou que manteve relações sexuais naquele dia.
Após receber a denúncia, a Polícia Militar localizou a vítima e o pai na residência da família. Em seguida, os policiais foram até a casa do homem apontado como possível envolvido, mas ele não foi encontrado. Durante as buscas, foi apreendida uma espingarda de fabricação caseira.
De acordo com a Polícia Civil, o pai foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, crime praticado contra pessoa que, em razão de enfermidade ou deficiência mental, não possui o necessário discernimento para consentir o ato ou oferecer resistência. Depois dos procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
A vítima foi levada ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares para atendimento médico e, posteriormente, ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames periciais. O homem apontado como possível autor do abuso sexual não havia sido localizado até a última atualização do caso.
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