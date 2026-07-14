Mulher é presa ao receber dinheiro falso pelos Correios

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Federal na segunda-feira (13), em Cariacica, após receber uma encomenda com cédulas falsas enviadas pelos Correios.

Segundo a PF, o dinheiro falso estava escondido dentro de uma apostila. A prisão ocorreu durante uma operação realizada com o apoio dos Correios, que auxiliaram no monitoramento da entrega da encomenda.

Após a confirmação da presença das cédulas falsas, os policiais apreenderam o material e conduziram a suspeita à Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

A mulher permanece à disposição da Justiça. A Polícia Federal investiga agora a origem das notas falsas e tenta identificar outras pessoas que possam estar envolvidas no esquema.

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