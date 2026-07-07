Operação Imperium | Polícia Civil cumpre 38 mandados e prende seis suspeitos no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) deflagrou, na manhã desta terça-feira (7), a Operação Imperium, com o objetivo de cumprir 38 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão em diversos municípios do Estado.

As ações se concentram nos bairros Flexal, Santo André e Campo Verde, em Cariacica, além das cidades de Serra, Vitória, Viana, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina.

Até o momento, seis pessoas foram presas, sendo que três são detentos foragidos ou evadidos do sistema prisional. Durante a operação, também foi apreendida uma arma de fogo.

A ofensiva mobiliza cerca de 120 policiais civis e conta com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), por meio da Diretoria de Operações Táticas (DOT) e da Divisão de Escolta e Recaptura (DERP), além de equipes especializadas com drones e de delegacias especializadas.

Segundo a Polícia Civil, o nome “Imperium” faz referência ao termo em latim que representa o poder soberano do Estado para exercer legitimamente a força e garantir o cumprimento da lei, simbolizando a atuação firme das forças de segurança no combate à criminalidade.

As diligências continuam em andamento e a expectativa é de que novas informações sejam divulgadas ao longo do dia.

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