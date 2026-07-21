Rodrigo da Cozivip convida apoiadores para Convenção Estadual do MDB

O pré-candidato a deputado estadual pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro), o empresário Rodrigo da Cozivip, convida apoiadores, amigos e filiados da legenda para participarem da Convenção Estadual do MDB, que será realizada no dia 5 de agosto, no Matrix Music Hall, em Cariacica, das 18h às 22h.

O encontro é considerado um dos momentos mais importantes do calendário eleitoral de 2026, reunindo lideranças estaduais, dirigentes e representantes de diversas regiões do Espírito Santo para debater os rumos do partido e definir as estratégias para as próximas eleições.

A convenção também marcará um importante momento de mobilização da legenda, fortalecendo o diálogo entre seus filiados e consolidando as diretrizes que irão nortear a participação do MDB no processo eleitoral de 2026.

Rodrigo da Cozivip reforça o convite para que apoiadores, amigos e militantes participem do evento, destacando a importância da união e do fortalecimento do partido na construção de um projeto voltado ao desenvolvimento do Espírito Santo.

Empresário conhecido no Espírito Santo e Rio de Janeiro, Rodrigo da Cozivip disputou as eleições de 2022 pelo PSD (Partido Social Democrático) e obteve 10.971 votos. O resultado o colocou entre os candidatos mais votados de São Mateus naquele pleito, fortalecendo sua atuação política na região Norte do Estado.

Agora filiado ao MDB, Rodrigo da Cozivip afirma que pretende ampliar o diálogo com a população e defender iniciativas voltadas ao desenvolvimento do Norte do Espírito Santo, com foco na geração de empregos, no fortalecimento da economia regional e na melhoria da qualidade de vida da população.

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