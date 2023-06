Larissa Santos ostenta bumbum grandão em biquíni transparente

Larissa Santos, musa do “Big Brother Brasil 23“, encantou a galera do Instagram neste domingão (04) durante o “São João da Thay“, da influenciadora Thaynara OG. A musa aproveitou o cenário natural de Lençóis Maranhenses e deixou os fãs do Instagram apaixonados!

+ Juliana Bonde sensualiza ao pegar banana e tirar foto pertinho da proibidona

Na belíssima paisagem praiana, a ex-BBB apostou em um biquíni rosa neon pra lá de chamativo e apostou num look transparente para mostrar seu corpão de milhões enquanto curte o paraíso natural. “Que dia, que lugar”, celebrou a personal trainer na legenda.

+ Bruna Marquezine aposta em vestido aberto com decotão e deixa volume em evidência

“Olhei todas as fotos várias vezes e encontrei um total de zero defeitos”, exaltou uma fã da musa nos comentários da publicação. “Uma das belezas que o nosso Brasil tem e eu nem tô falando do lugar”, brincou outro internauta. “Esse lugar fica ainda mais lindo com você, Lari”, declarou outra seguidora.

Larissa Santos esclarece fim da relação com Fred Bruno e desabafa: “Nunca me faltará carinho”

Abriu o jogo! Recentemente, a ex-BBB Larissa Santos finalmente revelou o motivo de seu término com Fred Bruno após o fim do BBB 23. Em seu Instagram, a musa publicou um story reflexivo e afirmou que não perderá o carinho e nem a amizade que teve com o influenciador.

+ Cinthia Cruz usa decote até o umbigo, ostenta volumão e prova que cresceu

“Quero sempre ser transparente com todos vocês. Por isso, em respeito a todos os que gostam de mim, que me conheceram no programa e me acompanham aqui, venho dividir que infelizmente, eu Fred não seguimos mais juntos”, explicou a musa fitness.

Facebook e Instagram. Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter

Telegram. Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp

“Nós tivemos uma relação de parceria e companheirismo acima de tudo. Nunca me faltará o carinho pelo que vivemos nos últimos meses. Quero agradecer aos fãs pelo apoio, carinho e força de sempre. Obrigada, de coração, por tudo”, completou.

(*Metropolitana FM)