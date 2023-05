Larissa Santos exibe marquinha provocante com roupa de academia cavada na virilha

Larissa Santos, que foi uma das protagonistas do “Big Brother Brasil 23“, encantou o público do Instagram nesta quarta-feira (24) ao publicar um novo ensaio com temática fitness em seu perfil, para inspirar a galera das redes sociais com sua rotina saudável.

Sem esconder o shape definido, a educadora física caprichou na escolha de um look preto de peça única para mostrar o bronzeado super marcante e curvas apaixonantes enquanto fazia caras e bocas com seu equipamento para musculação. “Fotinhos de ontem no mood #Larifit club”, celebrou a morena na legenda.

“Essas fotos estão de parar o trânsito mesmo”, disparou um seguidor, exaltando a influenciadora nos comentários da publicação. “Sem palavras pra elogiar a Lari, apenas digo que ela é a pura perfeição”, elogiou outra fã da musa. “Queria eu ter um shape desses, não precisaria de mais nada na vida”, brincou uma terceira.

Larissa Santos se muda para São Paulo e faz mudança no visual após o BBB 23

Repaginou! Recentemente, a influenciadora Larissa Santos compartilhou com os fãs do Instagram sua mudança para São Paulo e também um novo visual para essa fase da vida. A personal trainer falou aos seguidores que está trocando as lentes de contato de seus dentes e ainda comentou sobre a alegria de estar vivendo na maior cidade do Brasil.

“Nem notei que eu não tinha aparecido aqui hoje. Fui para o dentista. Já coloquei minhas lentes provisórias, já amei assim! Semana que vem vou estar com as lentes definitivamente. Imagina depois quando estiver tudo pronto?”, conta Larissa através do Instagram Stories.

Larissa falou ainda sobre os planos para viver em São Paulo e como está se organizando neste momento: “Estou na correria organizando as coisas aqui na minha nova casa. Eu vim ficar em São Paulo, estou no meu cantinho lindo e maravilhoso. Acabei sumindo”.