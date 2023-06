Juliana Bonde abre o roupão e mostra tabaca sugando calcinha fio-dental

Juliana Caetano, vocalista do Bonde do Forró, influenciadora digital e modelo, apostou em um volume chamativo na tarde desta terça-feira (20) em seu Instagram oficial. As informações são da Metropolitana FM.

+ Denise Rocha faz ioga totalmente sem roupa e desafia censura do Instagram

“Permita-se voar alto #newyork”, escreveu na legenda publicação Já nas fotos, Juliana Caetano surgiu com um volume chamativo em que aparece no meio da rua, enquanto abre o seu roupão. Atualmente, a musa conta com nada mais, nada menos que 9,1 milhões de seguidores no Instagram.

+ Cleo esbanja sensualidade ao fazer fotos sem roupa na banheira com espuma

“Isso sim é um sonho de consumo de um homem” brincou um fã no campo de comentários. “Você é a mulher mais linda desse mundo”, afirmou mais uma.

Juliana Caetano afirma que sua mãe não aprova os conteúdos adultos

Durante entrevista cedida à revista Quem, Juliana Caetano, do Bonde do Forró, comentou mais sobre os conteúdos adultos que produz. Segundo a musa, a mãe dela não aprova.

+ Geisy Arruda é amarrada na parede e deixa calcinha dividir tabaca

“Todo dia minha mãe manda mensagem: ‘Quando é que você vai parar de fazer essa pouca vergonha?’ Falo: ‘Mãe, não tem como, eu tô construindo minha casa agora, minha casa é grande, eu preciso”, disse Juliana Caetano.

+ Graciele Lacerda estica o cabelo e coloca volume turbinado em biquíni minúsculo

“Mas é bem complicado, meu Deus do céu, cidade pequena, tem algumas pessoas que agem na maldade, pega o vídeo e mostra pro meu pai: ‘Olha aqui, essa aqui é a tua filha, a Juliana?’ Já aconteceu isso várias vezes”, finalizou.