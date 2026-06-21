Jogo do Brasil pode render primeiro “feriado” da Copa; entenda

A classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 pode provocar mudanças na rotina de milhões de brasileiros. Dependendo da posição do Brasil no Grupo C, o próximo jogo poderá acontecer em horário comercial, aumentando a possibilidade de flexibilização do expediente em órgãos públicos e empresas privadas.

Após duas rodadas, Brasil e Marrocos lideram o Grupo C, ambos com quatro pontos. Na última rodada da fase de grupos, a Seleção enfrenta a Escócia na quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), dependendo apenas de um empate para garantir a classificação.

O horário da próxima partida dependerá da colocação final do Brasil na chave.

Horário pode mudar rotina de trabalho

Se terminar na liderança do Grupo C, o Brasil disputará as oitavas de final na segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos.

Já se avançar na segunda colocação, o confronto será no mesmo dia, mas às 22h, em Monterrey, no México.

A diferença de horário pode influenciar diretamente o funcionamento de repartições públicas e empresas. Em edições anteriores da Copa do Mundo, governos estaduais, prefeituras e diversos órgãos públicos adotaram horários especiais em dias de jogos da Seleção, com redução da jornada, liberação antecipada de servidores e até suspensão de atividades. Muitas empresas privadas também costumam flexibilizar o expediente para que funcionários acompanhem as partidas.

Brasil pode ganhar um “bônus” fora de campo

Além da vantagem esportiva de terminar em primeiro lugar, a liderança do grupo pode representar um benefício para os torcedores.

Caso o jogo das oitavas seja marcado para as 14h, aumentam as chances de decretos e medidas de flexibilização do expediente, principalmente no setor público. Se a partida acontecer às 22h, o impacto sobre a rotina de trabalho tende a ser bem menor.

Assim, o confronto diante da Escócia pode definir não apenas o caminho da Seleção rumo ao título, mas também a possibilidade do primeiro “feriado informal” da Copa para muitos trabalhadores brasileiros.

O que o Brasil precisa para avançar?

A Seleção enfrenta a Escócia na quarta-feira (24), às 19h, enquanto Marrocos joga contra o Haiti no mesmo horário.

Com quatro pontos, o Brasil garante a classificação com um empate. Já a liderança do Grupo C dependerá também do resultado de Marrocos, que soma a mesma pontuação, mas possui saldo de gols inferior.

Possíveis adversários

Se terminar em 1º lugar do Grupo C

Adversário: segundo colocado do Grupo F (Holanda, Japão ou Suécia).

Data: segunda-feira (29).

Horário: 14h.

Local: Houston (Estados Unidos).

Se terminar em 2º lugar do Grupo C

Adversário: líder do Grupo F, atualmente a Holanda.

Data: segunda-feira (29).

Horário: 22h.

Local: Monterrey (México).

Se avançar como um dos melhores terceiros colocados

Neste cenário, o Brasil poderá enfrentar seleções como México, Alemanha, França, Noruega ou Senegal, conforme a combinação dos resultados. Os confrontos ocorreriam entre os dias 29 e 30 de junho, em cidades como Boston, Nova Jersey ou Cidade do México.

Classificação do Grupo C

Brasil: 4 pontos

Marrocos: 4 pontos

Escócia: 3 pontos

Haiti: 0 ponto

*As informações são da Folha Vitória

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