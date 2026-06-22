Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 22/06/2026

Os cancerianos são muito perspicazes, e sempre intuitivos, se conseguirem expressar estas características em suas profissões deverão se sair muito bem. Cancerianos são paternais por natureza, e não é incomum um pai deste signo partilhar a tarefa de alimentar os filhos, além de trabalhar muito para dar um bom padrão de vida a sua família.

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para atuar projetos em que precise de administrador. Tem uma maneira singular de ver as coisas. Nunca desiste de um objetivo. Faz de tudo para alcançar as metas traçadas no trabalho e vida pessoal. É organizado, aplicado e companheiro leal.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta e a rotina é indicada no trabalho. A Lua desfavorece novas negociações, assinatura de documentos e gastos fora do orçamento. No amor, o diálogo será muito importante. Saúde em baixa.

Áries – O seu astral esta voltado para assuntos e negócios da família. Quebre a rotina da vida doméstica, afaste o nervosismo e impetuosidade. Cuide mais da saúde, tenha atenção com sua alimentação. Amor com embalo. C. 846 M. 5879

Touro – A mudança astrológica do Sol, traz novas expectativas nos negócios. Terá apoio que necessita no trabalho. Há sinal de sucesso e novos ganhos. O amor estará livre de problemas. Aproveite. Boa saúde. C. 388 M. 2513

Gêmeos – Conseguirá mudar a rotina familiar e terá todo apoio que necessita para equilibrar as finanças. O trabalho caminha para o sucesso e poderá contar com boa entrada de dinheiro. Seja menos inconstante no amor. C. 275 M. 0361

Câncer – O Sol começou a transitar no seu signo abrindo caminhos para equilibrar o setor familiar, profissional e financeiro. Coloque para funcionar os projetos que estavam parados. Amor envolvente. C. 102 M. 7485

Leão – Período que o Sol influência sua desfavorável 12ª casa astral. Procure ser menos exigente com sua família. Não crie problemas profissionais e tome mais cuidado com novos negócios. Amor em paz. C. 499 M. 1602

Virgem – Fase que terá apoio na área profissional, pode pensar em abrir novos pontos de negócios. Seu otimismo vai contagiar a todos, incluindo a família. Conte com Sagitário e Touro. Na vida a dois forte atração. C. 526 M. 6057

Libra – Você esta passando pelo aleta, a Lua indica a necessidade de rotina no lar, trabalho e finanças. Fique na sua, evite contrariedades no relacionamento afetivo. Adie viagens e compras à prazo. C. 769 M. 4982

Escorpião – O Sol na sua nona casa astral indica que conquistará o equilíbrio financeiro. Novidade com ganhos inesperados. Pode iniciar trabalho e negócios. Confie na sorte. Amor com união. Período positivo. C. 031 M. 3220

Sagitário – Dia que precisará dar apoio às pessoas do trabalho e negócios. Conte com a tranquilidade na área financeira. Cuidado com atitudes precipitadas com a família. Seja menos exigente com seu amor. C. 650 M. 8035

Capricórnio – Bom dia na área profissional e financeira, pode realizar novos negócios. Não fique reprimindo o que sente, seja mais participativo com a família. Bons momentos no amor, viva as energias afetivas. C. 893 M. 9714

Aquário – A fase atual traz novas oportunidades nos negócios e acordos no trabalho. Conquiste novos amigos e vá em busca do sucesso financeiro. Cuide da saúde, evite alimentos gordurosos, faça caminhadas. C. 711 M. 5246

Peixes – Você é um privilegiado, o Sol transita na sua quinta casa astral. É a fase do amor, das festas, dos ganhos e da saúde. Tire proveito deste período e acerte seu trabalho. Tente na loteria. C. 128 M. 6591

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