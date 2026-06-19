Encontro Marcado reúne lideranças e fortalece diálogo de Tyago Hoffmann com a população em Linhares

O pré-candidato a deputado federal Tyago Hoffmann promoveu, em Linhares, mais uma edição do Encontro Marcado, iniciativa que tem como objetivo aproximar a população da política por meio do diálogo, da prestação de contas e da construção coletiva de propostas para o Espírito Santo.

O evento reuniu dezenas de moradores e importantes lideranças políticas do município, entre elas o vice-prefeito, secretários municipais, vereadores e representantes comunitários. Em um ambiente de participação, os presentes puderam conhecer o trabalho desenvolvido por Tyago ao longo de sua trajetória pública, apresentar demandas e contribuir com sugestões para o futuro da região.

Durante o encontro, Tyago Hoffmann apresentou uma prestação de contas das principais ações realizadas durante seu mandato na Assembleia Legislativa e das iniciativas conduzidas nas secretarias estaduais que comandou. Ao destacar investimentos, programas e projetos implementados em diferentes regiões capixabas, ressaltou que a experiência na gestão pública demonstra a importância do planejamento, da eficiência administrativa e da aplicação responsável dos recursos públicos.

“O Encontro Marcado é um espaço criado para ouvir as pessoas e compartilhar aquilo que conseguimos construir ao longo dos últimos anos. Acredito que política se faz com presença, diálogo permanente e compromisso com resultados. É conversando com quem vive a realidade de cada município que conseguimos construir soluções mais eficientes e mais próximas das necessidades da população”, afirmou Tyago Hoffmann.

Além da apresentação das ações desenvolvidas, o encontro abriu espaço para que moradores e lideranças locais apresentassem reivindicações e sugestões para Linhares e para a região Norte do Espírito Santo. Entre os principais temas debatidos estiveram saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico, geração de oportunidades e fortalecimento dos municípios.

A expressiva participação popular e a presença de lideranças políticas evidenciaram a articulação regional de Tyago Hoffmann e o interesse da população em participar das discussões sobre o desenvolvimento do Estado.

O Encontro Marcado consolida-se como um espaço permanente de escuta, diálogo e construção coletiva, aproximando a população da atividade política por meio da transparência, da participação e da busca por soluções para as demandas dos municípios capixabas.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!