Inmet emite alerta de tempestade com granizo para todo o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades em todos os 78 municípios do Espírito Santo. O aviso é válido durante toda esta terça-feira (16), entre 0h e 23h59.

Segundo o órgão, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia. O alerta também prevê ventos intensos com velocidades entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo em diversas regiões do Estado.

Apesar de ser classificado como alerta de perigo potencial, o Inmet destaca que podem ocorrer cortes no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos pontuais.

Recomendações

O instituto orienta que, durante rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em situações de emergência ou para mais informações, os moradores podem acionar os seguintes órgãos:

Defesa Civil: 199

Corpo de Bombeiros: 193

As autoridades seguem monitorando as condições meteorológicas e recomendam atenção aos avisos oficiais ao longo do dia.

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