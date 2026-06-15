Homem é preso por feminicídio e ocultação de cadáver após desaparecimento de mulher em MG

Um homem de 56 anos foi preso nesta segunda-feira (15) suspeito de cometer os crimes de feminicídio e ocultação de cadáver em Itabirito, na região Central de Minas Gerais.

O caso começou a ser investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em fevereiro deste ano, após o desaparecimento de uma mulher de 50 anos.

Durante as investigações, a equipe da Delegacia de Polícia de Itabirito reuniu diversos elementos que ajudaram a esclarecer o caso. Entre as provas coletadas estão depoimentos de testemunhas, análises documentais, levantamentos telemáticos e exames periciais.

Com base no material obtido, os investigadores descartaram a hipótese inicial de desaparecimento voluntário da vítima e concluíram que ela foi vítima de feminicídio.

Diante das evidências reunidas ao longo da apuração, a Polícia Civil representou pela prisão do suspeito, que foi localizada e cumprida nesta segunda-feira.

Além do feminicídio, o homem também é investigado por ocultação de cadáver. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do crime e localizar possíveis vestígios relacionados ao caso.

A Polícia Civil não divulgou a identidade dos envolvidos. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

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