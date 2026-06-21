Homem é morto a tiros dentro de casa no Norte do ES

Um homem foi morto a tiros dentro de uma residência no bairro Cupido, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (21). A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

De acordo com a Polícia Militar, quando as equipes chegaram ao local, o homem já estava sem vida no interior da casa.

Moradores da região relataram aos policiais que ouviram disparos de arma de fogo e, logo em seguida, o barulho de um veículo deixando o local em alta velocidade.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A perícia da Polícia Científica foi acionada e, após os procedimentos no local do crime, o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por necropsia.

As circunstâncias e a motivação do homicídio serão apuradas durante as investigações.

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