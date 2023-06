Juliana Caetano mostra calcinha por baixo da saia transparente ao afastar as pernas durante show

Juliana Caetano, vocalista do Bonde do Forró, influenciadora digital e produtora de conteúdos adultos em plataformas, apostou em mais um clique sensual durante uma apresentação no palco.

“Hoje tem São Borja RS”, escreveu na legenda da publicação. No clique, Juliana Caetano resolveu usar uma saia PP e transparente, enquanto agacha e abre as pernas, quase revelando demais. Atualmente, a musa conta com mais de 9 milhões de seguidores em seu Instagram oficial.

“Por bem pouquinho não apareceu hein”, brincou um fã no campo de comentários. “A minha vontade era conhecer alguém linda assim, mas casar com ela”, afirmou mais um.

Juliana Caetano revela quanto arrecada no OnlyFans

Durante entrevista cedida à revista Quem, Juliana Caetano, do Bonde do Forró, abriu o jogo para revelar quanto ganha na plataforma de conteúdos adultos, o OnlyFans.

“Eu tenho vergonha de falar que eu ganho esse dinheiro, sendo que às vezes tem uma professora que trabalha o dia todo, tem que levar esporro de aluno e ganha, sei lá, R$ 4 mil. Eu fico com vergonha de falar que eu ganho isso”, disse Juliana Caetano.

A musa ainda deixou claro que sua mãe não apoia esse tipo de trabalho: “Todo dia minha mãe manda mensagem: ‘Quando é que você vai parar de fazer essa pouca vergonha?’ Falo: ‘Mãe, não tem como, eu tô construindo minha casa agora, minha casa é grande, eu preciso’. Mas é bem complicado”, finalizou.

