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Casal de idosos é flagrado fazendo sexo em banheiro público

Published

19 horas ago

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Foto: Polícia Civil/ Divulgação

Os dois homens foram abordados e conduzidos para o Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada. O caso ocorreu em Limeira (SP)

Dois homens, de 70 e 79 anos, foram flagrados fazendo sexo em um banheiro público localizado no Bosque Maria Thereza, em Limeira (SP). A ação ocorreu na sexta-feira (12/6) e foi conduzida por Guardas Civis Municipais (GCM).  

Segundo a corporação, os agentes realizavam patrulhamento preventivo no local após denúncias recorrentes de frequentadores sobre ocorrências semelhantes. Ao chegarem ao banheiro, encontraram o casal e efetuaram a abordagem dos envolvidos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil informou que as fiscalizações em banheiros públicos foram reforçadas nas últimas semanas em razão do aumento das denúncias.

“Somente na última semana, nove pessoas já haviam sido detidas por práticas semelhantes em diferentes pontos da cidade.”

O prefeito Murilo Félix afirmou que a administração tem atuado para garantir que os espaços públicos sejam utilizados de forma adequada pela população.

“Praças, parques e equipamentos públicos são locais de convivência, lazer e bem-estar das famílias. Não vamos tolerar condutas incompatíveis com esses ambientes. Seguiremos apoiando o trabalho das forças de segurança para preservar a ordem e garantir o respeito aos cidadãos que utilizam esses espaços”, disse.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial para o registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

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