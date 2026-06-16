Novo El Niño pode trazer mais calor, estiagem e queimadas ao Espírito Santo

As projeções meteorológicas apontam para a possibilidade de formação de um novo episódio do fenômeno climático conhecido como El Niño no segundo semestre deste ano. Caso o cenário se confirme, o Espírito Santo poderá enfrentar temperaturas acima da média, chuvas irregulares e aumento do risco de queimadas, especialmente entre a primavera e o verão.

O fenômeno é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Na primeira semana de junho, a temperatura da região já registrava uma elevação de 0,7°C acima da média, com estimativas indicando 63% de chance de o aquecimento superar 2°C nos próximos meses.

Segundo a oceanógrafa Kyssyanne Oliveira, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o aquecimento das águas do Pacífico altera a circulação atmosférica e influencia o clima em diversas partes do planeta, incluindo o Brasil.

Impactos previstos para o Espírito Santo

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Inpe, e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o El Niño costuma provocar:

Temperaturas acima da média durante a primavera e o verão;

Bloqueio da chegada de frentes frias;

Períodos prolongados de calor intenso;

Chuvas irregulares, alternando entre excesso de precipitação e estiagens;

Maior ocorrência de veranicos, com vários dias consecutivos sem chuva.

Essas condições podem comprometer o abastecimento de água, favorecer incêndios florestais e afetar atividades como a agricultura e a pecuária.

Estado monitora evolução do fenômeno

A Defesa Civil Estadual, a Secretaria de Meio Ambiente e o Incaper acompanham diariamente os modelos meteorológicos para avaliar a evolução do fenômeno e definir ações preventivas.

Segundo o subsecretário estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel Robson Monteiro, caso os cenários indiquem agravamento, novas medidas poderão ser adotadas para minimizar os impactos sobre a população.

Produtores rurais reforçam prevenção

O setor agropecuário também já se prepara para uma possível ocorrência do El Niño. Conforme o vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), Wesley Mendes, produtores estão investindo em reservas de água, preservação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e práticas de conservação ambiental para reduzir os efeitos de um possível período de seca.

Os especialistas destacam que os próximos meses serão decisivos para confirmar a intensidade do fenômeno e definir quais impactos poderão ser sentidos no Espírito Santo e em outras regiões do país. Enquanto isso, o monitoramento segue sendo intensificado pelos órgãos responsáveis.

*As informações são do Folha Vitória

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