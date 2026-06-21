Acidente entre ambulância do Samu e carro deixa seis feridos na BR-262

Um acidente envolvendo uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um carro de passeio deixou seis pessoas feridas na madrugada deste domingo (21), na BR-262, em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo.

A colisão ocorreu por volta das 4h30, cerca de sete quilômetros após a entrada do distrito de Aracê. No momento do acidente, a ambulância realizava o transporte de uma paciente do município de Iúna para uma unidade hospitalar da Grande Vitória.

Além da paciente, estavam na ambulância um acompanhante, uma médica, uma enfermeira e o motorista da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu. Com o impacto da batida, a parte dianteira do veículo ficou completamente destruída.

Ao todo, seis pessoas ficaram feridas. Os dois ocupantes do carro de passeio foram socorridos por uma Unidade de Suporte Básico (USB) do Samu e encaminhados ao Hospital São Lucas. Uma das vítimas que estava na ambulância foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. As demais vítimas também receberam atendimento médico.

A BR-262 ficou totalmente interditada durante o atendimento da ocorrência e permaneceu bloqueada por mais de uma hora. Apesar da interrupção, não houve registro de congestionamento significativo devido ao baixo fluxo de veículos no horário.

Após a conclusão do resgate e da remoção dos veículos, a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que coordenou a liberação da rodovia.

As causas do acidente ainda serão investigadas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a realização de perícia no local ou de testes do etilômetro nos condutores envolvidos.