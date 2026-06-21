Variedades
Combinar sexo não mata a surpresa, só acrescenta possibilidades
O sexo ideal nem sempre precisa ser espontâneo
Existe uma mentira que vendem para os casais e que, por algum motivo, quase todo mundo compra: a de que o sexo ideal é sempre espontâneo. Na versão cinematográfica da coisa, duas pessoas se olham na cozinha enquanto cortam cebolas para o jantar, as mãos se encontram, uma música começa a tocar magicamente ao fundo, e pronto: elas são tomadas por uma onda irresistível de desejo mútuo, sincronizado e perfeitamente orgânico.
Bonito. Agora, corta para… a vida real.
Uma das pessoas tenta responder um e-mail atrasado. A outra procura a mamadeira da criança que desapareceu misteriosamente pela terceira vez na semana. O cachorro quer passear. O grupo da escola discute uma festinha. O boleto venceu ontem. E alguém ainda precisa decidir o que fazer para o jantar. A verdade é que o desejo continua existindo. O que desapareceu foi o cenário. Por isso, devemos prestar mais atenção a uma das sabedorias da cultura popular brasileira: “O combinado não sai caro”. Inclusive na cama.
Há quem torça o nariz. Existe uma corrente romântica que acredita que marcar sexo na agenda equivale a transformar paixão em reunião corporativa. Será?
Curiosamente, agendamos praticamente tudo aquilo que consideramos importante. Trabalho, academia, consulta médica, férias. Mas, quando o assunto é sexo, espera-se que ele sobreviva sozinho, como uma planta extremamente resistente esquecida num canto da casa. Se florescer, mesmo sem ser regada, ótimo. Se não florescer, paciência. Pode custar caro acreditar que tudo acontece organicamente
Na vida adulta, raramente funciona assim. Especialmente quando entram na equação da cena: filhos, cansaço acumulado, diferenças de rotina. Nessas circunstâncias, marcar um encontro íntimo não me parece falta de romance, mas, sim, gestão do cuidado consigo e com o outro.
Porque existe uma diferença enorme entre mecanizar um encontro e prepará-lo. Quando sabemos que um momento vai acontecer, criamos espaço para ele. A mente se organiza. O corpo se prepara. As expectativas entram em cena.
E convenhamos: antecipação e preparo sempre foram matérias-primas poderosas na arquitetura do desejo. Não é à toa que esperamos tanto por viagens e festas marcadas com antecedência. Parte do prazer está justamente na construção da expectativa. Uma das maiores injustiças que fazemos com o sexo é exigir dele um grau de espontaneidade que não exigimos de mais nada na vida.
Dificilmente acordamos às seis da manhã tomados pelo desejo de fazer musculação. Nem todos os dias acordamos inspirados para trabalhar. Mas fazemos estas coisas porque fazem parte de uma rotina necessária.
Com a intimidade é parecido. Existe uma fantasia contemporânea de que o desejo precisa aparecer primeiro para que a experiência aconteça. Mas diversos especialistas já explicaram que, especialmente em relações longas, frequentemente ocorre o contrário: você cria as condições para o encontro e o desejo aparece durante o caminho. Da mesma forma quando lá atrás este relacionamento era só um encontro… combinado.
Por isso, gosto da ideia do combinado. Não como obrigação, mas como cuidado, preparo e prioridade.
No fim das contas, combinar não mata a surpresa. Só acrescenta possibilidades.
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