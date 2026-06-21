Homem é confrontado por casal após suposto boato e confusão termina em briga no Recife; veja vídeo

Um desentendimento motivado por um suposto boato sobre um relacionamento extraconjugal terminou em confusão no Recife (PE). O caso aconteceu em via pública e chamou a atenção de moradores da região.

Segundo relatos, um homem teria espalhado comentários afirmando que manteve um envolvimento com uma mulher casada. A informação chegou ao conhecimento da suposta envolvida e de seu marido, que decidiram procurar o autor das declarações para cobrar explicações.

Durante a conversa, o clima se exaltou e a discussão rapidamente evoluiu para uma briga, atraindo a atenção de moradores e curiosos que acompanhavam a cena.

Apesar da confusão e da troca de agressões, não houve registro de feridos graves.

A Polícia Militar foi acionada para conter os ânimos e restabelecer a ordem no local. As circunstâncias do caso deverão ser apuradas pelas autoridades, que irão ouvir os envolvidos e verificar as diferentes versões apresentadas.

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