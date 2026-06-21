Frio intenso e geadas amplas: veja como será a primeira semana do inverno

Ciclone extratropical e frente fria avançam e derrubam ainda mais os termômetros

O inverno começa neste domingo, dia 21 de junho, e logo na sua primeira semana, uma frente fria associada a um ciclone extratropical vai avançar sobre o Centro-Sul do Brasil nesta segunda-feira (22/6).

A combinação dos eventos climáticos vai proporcionar condições de chuva forte no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais, segundo informações da Rural Clima.

A partir de terça-feira (23/6), as chuvas se afastam dos Estados da região Sul, porém dão espaço a uma massa de ar polar “de forte intensidade” que vai derrubar as temperaturas. “Os Estados terão temperaturas abaixo de 5°C, podendo ficar abaixo de 0°C em várias áreas”, destaca o boletim agroclimático. Além disso, o sistema deve ter amplitude suficiente para atingir regiões de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais, onde as temperaturas variam entre 6°C e 10°C. Segundo o boletim, até áreas de Goiás, Mato Grosso e Rondônia podem marcar temperaturas abaixo de 15ºC, o que deve caracterizar o fenômeno “friagem”. O forte frio deve causar geadas pontuais no Rio Grande do Sul já na terça-feira, porém, a Rural Clima destaca que a partir da quarta-feira (24/6), o frio ganha amplitude e intensidade, e vai causar “geadas amplas” entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. “De maneira mais pontual sobre o extremo sul de Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo” complementa. Na quinta-feira (25/6), o cenário permanece semelhante, com previsão de frio e geada ampla para as mesmas regiões. Até que na sexta-feira (26/6), as condições de geadas serão menores, porque deve haver o aumento de chuvas entre o norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Porém, o boletim ressalta que ainda deve haver geadas pontuais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná.

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