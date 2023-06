Graciele Lacerda estica o cabelo e coloca volume turbinado em biquíni minúsculo

Graciele Lacerda, influenciadora digital, modelo e dona de nossos corações, resolveu colocar seu corpão pra jogo na tarde desta quinta-feira (15).

“Começando a semana no foco e no gás total. Ignorando o frio, e já mentalizando o verão!!!! Ainda mais olhando essa foto. Quem aí está assim tb?!”, escreveu na legenda da publicação. Já na foto, Graciele Lacerda apareceu com um biquíni branco e cavado ao corpo, enquanto segura o sue cabelo e exibe o corpão turbinado.

“Essa mulher é linda demais e tudo pra mim”, afirmou um fã no campo de comentários. “Eu ainda não sei como ela não foi eleita miss Brasil”, brincou mais um, com emojis de coração ao lado.

Graciele Lacerda revela que Zezé Di Camargo era dominador

Durante entrevista cedida ao Splash, do UOL, Graciele Lacerda comentou mais sobre o seu relacionamento com Zezé Di Camago. Segundo a influenciadora, ele sempre foi mais ‘dominador’.

“O Zezé queria que eu estivesse o tempo todo com ele, e eu também não queria perder isso. Se eu trabalhasse, talvez não pudesse estar. Foi aí que veio o trabalho pela internet, e eu consegui conciliar as coisas”, disse Graciele.

“Zezé sempre foi acostumado a ser dominador. Ele não permitia minha independência. Para o Zezé foi um pouco complicado ter uma mulher trabalhando. Bate uma insegurança. Ele até brincava: ‘Você vai ganhar dinheiro e me largar’. Hoje ele já falou: ‘Olha, você ganhou dinheiro e não me largou’. Passou a me admirar”, finalizou.