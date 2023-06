Geisy Arruda é amarrada na parede e deixa calcinha dividir tabaca

Se você realmente chegou a imaginar que Geisy Arruda não iria dar o que falar na tarde deste domingo (18), achou bem errado. A celebridade realizou mais um ensaio no melhor estilo BDSM e chamou a atenção dos fãs. As informações são da Metropolitana FM.

“Link nos stories”, escreveu na legenda da publicação, aproveitando para colocar logo ao lado um emoji de boquinha. Já na foto, Geisy Arruda, que atualmente já conta c0m nada mais, nada menos que 4,5 milhões de seguidores em seu Instagram, surgiu amarrada em uma parede de BDSM com um volume chamativo.

“Já pensou ganhar um presente de aniversário assim? Bem que a Geisy poderia casar comigo”, brincou um fã no campo de comentários. “o meu sonho é ter ver pessoalmente um dia”, afirmou mais um.

Geisy Arruda abre o jogo e fala segredos de sua beleza

Durante entrevista cedida à revista Quem, Geisy Arruda resolveu abrir o jogo e comentar sobre os segredos de sua beleza;. Segundo a celebridade, ela sempre tentou cuidar ao máximo de sua aparência.

“É consenso (risos). A gente adquire com a idade… com a idade a gente vai aprendendo o que combina, o que não combina, o que cai bem, o que não cai bem. Eu demorei alguns anos para aprender isso. Hoje eu sou feliz do jeito que eu sou. Eu não quero ter o corpo da rainha da bateria, eu quero ter o meu corpo, eu quero usar as minhas roupas”, disse Geisy Arruda.

“Eu não quero seguir um padrão pra ser a musa fitness, eu quero ser a Geisy, que gosta de pizza, que gosta de japonês, que gosta de tomar um chope, que gosta de tomar uma caipirinha… Quando eu aprendi a me aceitar, a minha vida mudou, porque as pessoas foram obrigadas a se aceitar a Geisy Arruda ser humano”, finalizou.