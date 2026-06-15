ES terá nova carteira de identidade em cartão mais resistente e seguro

Os moradores do Espírito Santo poderão contar em breve com uma nova opção para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). Trata-se da versão em cartão de policarbonato, material conhecido pela alta resistência, durabilidade e maior segurança contra fraudes.

A novidade já faz parte de um contrato firmado pela Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), mas a emissão do documento ainda depende da atualização da legislação estadual, que definirá o valor da taxa a ser cobrada pelo serviço.

Segundo a Polícia Científica, as propostas para adequação da regulamentação já foram encaminhadas. Com a publicação da nova legislação, a emissão do cartão poderá ser iniciada em todo o Estado.

Mais durabilidade e segurança

O modelo em policarbonato segue o padrão já adotado em diversos estados brasileiros. Diferentemente da versão tradicional em papel, o novo documento apresenta maior resistência ao desgaste causado pelo uso diário.

Além disso, o material dificulta falsificações e amplia a segurança das informações contidas no documento, garantindo mais proteção aos cidadãos.

De acordo com a PCIES, o cartão obedecerá todas as normas nacionais estabelecidas para a emissão da Carteira de Identidade Nacional.

Emissão será mediante pagamento

A Polícia Científica informou que a versão em policarbonato será disponibilizada mediante pagamento de taxa, inclusive para a emissão da primeira via.

Até o momento, não foram divulgados o valor da cobrança nem a data oficial para o início da emissão. Essas definições dependem da aprovação e publicação da regulamentação estadual.

Mais de 850 mil documentos emitidos

Desde a implantação da Carteira de Identidade Nacional no Espírito Santo, cerca de 850 mil documentos já foram emitidos, número que representa aproximadamente 20% da população capixaba.

A procura pelo documento continua alta em todas as regiões do Estado. Em muitos casos, as vagas de agendamento são preenchidas poucos minutos após a abertura do sistema.

Para ampliar o atendimento, a Polícia Científica vem adotando medidas como a abertura de novos postos de identificação e o aumento gradual da oferta de vagas.

Com a chegada da versão em policarbonato, os capixabas passarão a contar com uma alternativa mais moderna, durável e segura para a identificação civil.

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