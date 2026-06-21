Ciclista morre após cair em quebra-mola e ser atropelado por caminhão em Conceição da Barra

Um ciclista morreu após cair da bicicleta e ser atropelado por um caminhão na manhã deste domingo (21), no bairro Nova Bethânia, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A identidade da vítima ainda não havia sido divulgada.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão se apresentou espontaneamente na sede da 2ª Companhia do 8º Batalhão da PM, em Baixo Gandu. Em depoimento, ele relatou que trafegava sobre um quebra-mola quando ouviu um forte barulho. Ao verificar pelo retrovisor, percebeu que havia uma pessoa caída ao lado do veículo.

O condutor realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus para prestar esclarecimentos.

Uma testemunha informou aos policiais que o caminhão seguia em baixa velocidade no momento do acidente. Segundo seu relato, o ciclista teria perdido o equilíbrio ao passar pelo quebra-mola, possivelmente após passar mal ou em razão de estar embriagado, caindo sob a roda traseira do caminhão. Essa informação, no entanto, trata-se de um relato de testemunha e deverá ser apurada pela investigação.

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e que o corpo da vítima será encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) para os procedimentos de necropsia.

Até a publicação desta matéria, a ocorrência seguia em andamento no plantão da Delegacia Regional de São Mateus, que ficará responsável pela apuração das circunstâncias do acidente.

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