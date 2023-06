Denise Rocha faz ioga totalmente sem roupa e desafia censura do Instagram

Denise Rocha, conhecida por sua ousadia e atitude, decidiu desafiar os limites da censura do Instagram ao compartilhar fotos sensuais de sua prática de ioga. Com sua postura corajosa e seu corpo escultural, a advogada continua a desafiar a censura do Instagram.

A empresária optou por uma abordagem diferente e corajosa, ao praticar ioga totalmente sem roupa. Completamente despida, ela exibiu seu corpo escultural, mostrando um ‘bumbum’ enorme e muito bem definido, além de seus seios volumosos em qualquer posição.

Com uma pose que revelava sua flexibilidade e sensualidade, Denise Rocha também deixou entrever um pouco de sua intimidade, sem ultrapassar os limites impostos pela plataforma. Sua atitude ousada na prática de ioga sem roupas não apenas desperta o desejo dos fãs, mas também deixa eles sempre querendo mais.

Denise Rocha sabe bem como provocar os seus admiradores nas redes sociais. Isso porque, dessa vez, ela foi clicada enquanto tomava banho com uma camisa branca transparente. A influencer tenta segurar com as mãos o volume turbinado dos seus seios, mas não tem muito sucesso.

Na imagem, pode-se ver com clareza que a musa está sem nenhuma roupa íntima e isso atiça ainda mais os fãs. “Se o sabonete cair da até briga 😂❤️🔥”, disse uma fã. Já outro completou: “Maravilhosa e perfeita linda 😻”.