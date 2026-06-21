Inverno de 2026 começa com previsão de frente fria e aumento das chuvas no Espírito Santo

O inverno começou oficialmente às 5h24 deste domingo (21) e deve trazer mudanças no tempo em diversas regiões do Brasil ao longo da semana. No Espírito Santo, os efeitos da primeira grande frente fria da estação devem ser sentidos a partir de quinta-feira (25), conforme previsão da Climatempo.

Embora o Estado já apresentasse dias com características típicas do inverno desde o fim do outono, a chegada do sistema frontal deve aumentar a nebulosidade e favorecer a ocorrência de chuvas em várias regiões capixabas.

Segundo a Climatempo, a massa de ar polar que acompanha a frente fria é a mais intensa registrada no Brasil até o momento neste ano. O sistema provocará uma forte queda nas temperaturas em diversos estados, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

No Espírito Santo, entretanto, a previsão não indica frio intenso. A expectativa é de uma redução moderada das temperaturas, principalmente em função da maior cobertura de nuvens e da ocorrência de chuva.

A onda de frio deve atuar no país até o dia 26 de junho. Entre os dias 22 e 25, a Climatempo também prevê volumes elevados de chuva em diferentes regiões brasileiras. Até o momento, não há indicação de acumulados extremos ou impactos significativos para o Espírito Santo.

Com a chegada do inverno, a tendência é de dias mais amenos, aumento da umidade e mudanças nas condições do tempo, exigindo atenção da população às atualizações das previsões meteorológicas ao longo da semana.

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