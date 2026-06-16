São Mateus e Guriri recebem totens com reconhecimento facial e monitoramento 24 hora

Já começou a instalação dos novos Totens de Segurança em São Mateus e Guriri!

Uma importante conquista para a segurança pública do nosso município, viabilizada pelo Governo do Estado, por meio do governador Ricardo Ferraço.

Ao todo, serão instalados quatro totens equipados com tecnologia de ponta, utilizada em grandes centros urbanos do país, como a Avenida Paulista, em São Paulo.

Os equipamentos contam com monitoramento inteligente, reconhecimento facial e funcionamento 24 horas por dia, integrados diretamente ao Comando Geral da Polícia Militar.

Mais tecnologia, mais eficiência no combate à criminalidade e mais tranquilidade para a população. Seguimos avançando com inovação e investimentos que fortalecem a segurança e a qualidade de vida dos moradores de São Mateus e Guriri.

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