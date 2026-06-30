Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 30/06/2026

O caranguejo, símbolo de Câncer, tem uma carapaça bastante resistente; e, nos assuntos financeiros, os cancerianos se revestem de uma couraça impenetrável para dirigir os negócios com frieza e astúcia. São ambiciosos, astutos e intuitivos, com, uma aguda perspicácia para os negócios, que lhes é muito útil.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa esforçada e procura sempre a realização pessoal em tudo o que faz. Será conhecido pela sua competência, modo de ver e analisar as situações. A família será o seu porto seguro. É arrojado, intenso e objetivo.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta, e a indicação é para analisar com cuidado o que esta acontecendo no trabalho. Evite gastos fora do orçamento. Se afaste de pessoas invejosas. Não deixe que a insegurança se instale no seu relacionamento.

Áries – Pode negociar ou trabalhar em equipe. O sucesso financeiro esta em suas mãos. Segure a impaciência. O seu astral indica acertos e compras para o lar e harmonia com todos. Boas expectativas no amor. C. 627 M. 9369

Touro – O dia reserva equilíbrio no lar, o que será importante para acertar os problemas e resolver assunto de negócios imobiliários. Pode assumir novos compromissos de negócios e trabalho. Amor tolerante. C. 746 M. 0672

Gêmeos – Sua vida profissional deve ganhar novo impulso, e as mudanças serão bem vindas. Use e abuse da sua inteligência. As finanças se estabilizam. Um fato novo poderá trazer motivação com a família. Amor total. C. 170 M. 6025

Câncer – Fase que esta exigente com a família, lembre-se que o Sol o protege e, que não há motivos para criar problemas. Seja objetivo nos negócios. Chances de novos ganho. Cuide da saúde. Vida amorosa estável. C. 905 M. 2186

Leão – Neste período não deve passar dos limites em relação aos seus gastos e ter paciência com a família. O Sol o desafia a pensar mais no bem estar dos outros. Vênus traz oportunidades e equilíbrio no amor. C. 094 M. 8802

Virgem – Vênus desfavorece o setor afetivo e pede cautela com novos gastos. Pode se sentir sufocado, mesmo assim vá em frente com seus projetos profissionais e afetivos. Compreensão no lar, esta tudo bem. C. 265 M. 7590

Libra – Dia que suas decisões domésticas estão em alta, pode contar com a família, sair para compras e acertos no setor afetivo. O amor vem com toda energia. Pense em novo projeto doméstico. Sucesso financeiro. C. 381 M. 1497

Escorpião – A fase é positiva no trabalho e no lar, mas continue se cuidando com os invejosos. Não adianta depois dos problemas acontecerem, se queixar. O sucesso vem fácil nos negócios. Amor firme e decidido. C. 853 M. 4536

Sagitário – A Lua esta em seu signo e tudo que exija planejamento e atenção aos detalhe está favorecido. Possibilidades de ganhos extras. O amor vem com renovação e harmonia na convivência. Saúde perfeita. C. 422 M. 5203

Capricórnio – Você passa pelo alerta e pode ter dificuldades para manter o equilíbrio emocional. Fique na rotina até o dia 01 de julho às 16h34, quando a Lua passará para o seu signo. Conte com a família. C. 568 M. 3811

Aquário – O início do dia será tranquilo e você deve se programar para o alerta que tem início amanhã às 16h34. Evite complicar a vida profissional. Aproveite para acertar o setor financeiro e afetivo. C. 913 M. 8940

Peixes – Dia que terá mais clareza de suas ideias e disposição para acertar os problemas da área profissional. Dê atenção às pessoas com quem trabalha ou negocia. Seu amor vem com tranquilidade e paixão. C. 334 M. 6752

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