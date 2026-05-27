Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 27/05/2026

Gêmeos é um signo vivo e espontâneo, e o pai deste signo participa das aventuras dos filhos com entusiasmo e alegria, sempre disposto a adiantar suas tarefas de casa para poder brincar com as crianças. São em geral os organizadores de passeios e lugares agradáveis e pitorescos. Os geminianos valorizam acima de tudo a educação e absolutamente não podem viver sem a comunicação.

Quem nasceu hoje

Preza a família acima de tudo. Gosta das coisas bem feitas, pular etapas está fora dos seus planos. A alegria será sua marca registrada. Os trabalhos ligados ao grande público exercerão grande fascínio. É perspicaz, companheiro e motivador.

Alerta

Os librianos ficam no alerta até às 21h54, e a indicação é para manter a rotina durante este período negativo. Adie mudanças ou inovações no setor de trabalho. No amor, uma dose de paciência será importante. Saúde em baixa

Áries – A fase mais negativa do ano ficou longe de você, pode sair para acertar os negócios, trabalho e aceitar parceria. Uma promoção pode estar a caminho, comece a ganhar dinheiro. O amor te deixa nas nuvens. C. 140 M. 8262

Touro – Você esta com grande proteção na área profissional. Com facilidade encontrará a solução para os problema. Marte no seu signo traz força, energia e coragem para acertar as finanças. Amor absoluto. C. 519 M. 9085

Gêmeos – O Sol no seu signo, traz oportunidades de mudar os negócios, o trabalho e elevar os ganhos. A família esta mais receptiva e seu amor bem calmo. Pode assumir novos compromissos com a família. C. 656 M. 7437

Câncer – Você sente que as força diminuem e que precisa se concentrar para resolver os problemas profissionais. Não desista dos objetivo, e enfrente qualquer situação. Vênus, equilibra suas emoções no amor. C. 299 M. 3801

Leão – Vênus na sua desfavorável 12ª casa, é indício de problemas na área afetiva. Tenha mais paciência, evite as mudanças de humor. Busque apoio na família e conte com Escorpião e Capricórnio. C. 408 M. 1659

Virgem – A fase astral traz chances de viver melhor com a família. A Lua esta no seu signo e você deve ser mais amistoso no trabalho. Aceite as mudanças que estão acontecendo na área financeira. Amor envolvente. C. 028 M. 2794

Libra – Você ainda passa pelo alerta, a Lua estará no seu signo a partir das 21h54. Então deixe novos gastos, viagens, mudanças no trabalho ou no lar para amanhã. Não discuta com ninguém. Amor com ciúmes. C. 379 M. 4147

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