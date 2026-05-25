Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 25/05/2026

A personalidade de Gêmeos é brilhante, engenhosa e adaptável. Poucas coisas podem aborrecer o geminiano ou fazê-lo parar de falar. Este signo consegue se sair bem de qualquer situação. De curiosidade viva, se distingue por juntar informações, processá-las e expressá-las de forma acessível. Esta personalidade pode fazer quase tudo, desde que não seja aborrecido, é o lema do geminiano.

Quem nasceu hoje

É um aventureiro por natureza, e não teme as adversidades da vida. Busca o sucesso em todos os seus atos. Sua personalidade marcante fará deste nativo um vencedor. Está sempre ajudando os mais necessitados. Inteligente, carinhoso e vigoroso.

Alerta

Os virginianos ficam no alerta até às 11h35, e os astros indicam que a rotina deve ser sua aliada enquanto esta fase negativa durar. Após esse horário os cuidados serão dos librianos no trabalho e vida pessoal nos próximos dois dias e meio.

Áries – A fase astral indica bons negócios, acertos profissionais e novos compromissos de trabalho. Terá o sucesso que vem almejando. Pode contar com apoio de sócios ou superiores. Amor sem limitações. C. 884 M. 5750

Touro – Você sente que tem novas chances no trabalho, vem ajuda para renovar os negócios. Nas finanças o astral continua elevado, incluindo auxílio de amigos. A família esta em harmonia. Amor pedindo apoio. C. 142 M. 7123

Gêmeos – Período que tem a seu favor a colaboração na área de negócios e trabalho. Caso seja funcionário invista em novas ideias. Sol e Mercúrio, trazem chances de progresso e tranquilidade. Amor ativo. C. 735 M. 6347

Câncer – Você tem Vênus e Júpiter, no seu signo o que favorece suas ações domésticas. A influência do seu inferno astral, pede para não passar dos limites nos gastos. Evite problemas com a família. Amor equilibrado. C. 416 M. 9905

Leão – A Lua esta no seu signo e você tem a seu favor a presença da família colaborando nas finanças. Procure se guiar pela intuição no trabalho. Felicidade junto da pessoa amada. Conte com Escorpião e Peixes. C. 073 M. 3465

Virgem – Você fica no alerta até às 11h35, e deve ser paciente com a família. Não discuta com a pessoa amada, que estará exigente. A Lua passará a transitar no seu signo a tarde melhorando seu humor. C. 950 M. 0231

Libra – O seu dia será marcado pelo alerta, que tem início às 11h35, portanto resolva os problemas profissionais e domésticos logo cedo. Para não ter grandes dificuldades, se programe. Cuide da saúde. Não viaje. C. 274 M. 1381

Escorpião – O seu prestígio social vai crescer e com isso o trabalho e negócios fluem melhor. É tempo de aproveitar para aceitar apoio em parcerias comerciais. Surpresa agradável do seu amor. Tente na loteria. C. 324 M. 5098

Sagitário – O ambiente no lar como nos negócios é de tranquilidade. Conseguirá resolver um problema financeiro com apoio dos que trabalham ao seu lado. Pode viajar. Clima de envolvimento amoroso. Saúde ótima. C. 560 M. 2612

Capricórnio – Fase que pode lidar com mudanças nos negócios e no rumo do trabalho. Apenas, avalie mais suas limitações na área financeira. Terá que colaborar com Câncer, Virgem e Libra. Cuide da saúde. C. 695 M. 0923

Aquário – A influência da família nos projetos financeiros estão em alta. Deixe a paz se instalar no seu coração e viva com intensidade este período. Com seu amor irá renovar seus sentimentos. Dê apoio à Escorpião e Libra. C. 211 M. 9842

Peixes – O seu dia será bem tranquilo. Colaboração da família. No trabalho, vem grandes novidades. Pode sair da rotina com compras, viagens e acertos de negócios. Invista nos seus ideais. Saúde perfeita. Amor ativo. C. 807 M. 1576

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