Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 24/05/2026

Os nativos de Gêmeos possuem o dom da observação, capacidade crítica e analítica e aguda inteligência. Sua principal característica é a dualidade, oferecendo, interessantes contrastes. Quando o indivíduo recebe ao nascer a influência total de Gêmeos (isto é, nascimento e o Ascendente, o que poderá ser verificado por meio do horóscopo matemático).

Quem nasceu hoje

É uma pessoa muito profissional, nunca deixa de cumprir suas responsabilidades. Os estudos e cursos de capacitação serão constantes durante sua existência. Integro, racional e fiel companheiro.

Alerta

O domingo é desfavorável para os nativos de Virgem. Procure cuidar, principalmente da alimentação. Não deixe seu temperamento forte ser um problema com seu par afetivo e família. Adie todo tipo de mudança no seu lar.

Áries – Seu maior problema consiste na tendência de agir movido pelo impulso. Deve investigar suas ideias evitando agir impulsivamente. Só assim poupará perdas pessoais e financeiras. C. 337 M. 6608

Touro – Possui uma das melhores qualidades para ser um marido excelente. Pode parecer severo, pois realmente existe uma tendência para intenso desejo físico. No entanto é digno de confiança e generoso. C. 121 M. 2862

Gêmeos – O geminiano aprecia uma vida social ativa e gosta de estar em contato com as pessoas, assumindo muitas vezes uma atitude dependente do meio em que está ou das pessoas que lhe acompanham. C. 312 M. 0721

Câncer – O canceriano não é de fácil convivência numa união, podendo criticar e achar falha, sendo exigente demais. O tipo negativo e demasiado passivo, indolente e comodista. C. 046 M. 4395

Leão – O leonino é bom e generoso provedor do lar e da família. Deseja sempre que os filhos e a esposa se destaquem na vida comunitário e sente orgulho quando isso acontece. C. 464 M. 3244

Virgem – Para muitos é difícil compreender o virginiano, que numa conversa se mostra discreto e indiferente. É necessária maior convivência para conseguir o entendimento mesmo dentro de uma união. C. 205 M. 5989

Libra – A imaginação é muito grande e leva o libriano a divagar, renovar ideias e recordar os belos ideais que não puderam ser realizados. Deve usar a imaginação para conquistar seu progresso. C. 795 M. 9478

Escorpião – Em questões românticas não é sempre seguro de si e seu temperamento apaixonado e afetuoso exige demonstração igual. Deve evitar o ciúme exagerado e irracional que o transforma em egoísta. C. 829 M. 7192

Sagitário – O sagitariano precisa de uma esposa sensata e diplomática. Os familiares costumam ver o pior lado de sua personalidade, em vez do melhor, pois demonstra muito interesse pelos assuntos pouco difundidos. C. 586 M. 1056

Capricórnio – É bem verdade que o capricorniano parece marcar passo durante anos, mas o reconhecimento vem um dia, muitas vezes até de maneira inesperada. C. 653 M. 8610

Aquário – O aquariano é o mais afável e generoso de todos os signos zodiacais. É um amante ardente, cortes e sociável, aceitando o casamento como parte do esquema doméstico. C. 178 M. 6503

Peixes – Tem boa possibilidade de aprender tudo o que quiser, pois sua memória é enorme e retém o conhecimento sem muito esforço. No trabalho se ajusta bem nas posições onde seja necessária a precisão. C. 240 M. 5837

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