Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 16/05/2026

Touro tem uma natureza essencialmente sensual, mas o ciúme e a possessividade vão tomando conta da intimidade e tudo pode terminar em sérios conflitos. Depois de algum tempo o envolvimento pode levá-lo à infelicidade, às frustrações e às tensões, mas caso se controle cada minuto na intimidade o taurino (a), tira proveito dos seus gestos e atos para poder curtir a relação com a pessoa amada.

Quem nasceu hoje

A vida vai apresentar boas oportunidades. Conseguirá passar para as pessoas a sua força interior. Alcançará destaque no mundo profissional. Seu espírito será destemido, não teme enfrentar os problemas de frente. É maleável, carismático e romântico.

Alerta

Os nativos de Touro passam o dia no alerta e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo. Paciência, principalmente com seu par afetivo e família. Procure descansar e cuidado com ambientes agitados.

Áries – Deixe que seu espírito empreendedor fale mais alto no campo de trabalho. Momentos alegres em contato com a família e amigos. Programe o final de semana ao lado do seu amor. C. 490 M. 5729

Touro – Você fica até o final da noite no alerta, e o mais indicado é a rotina durante este período no trabalho. Evite gastos que possam comprometer o orçamento. Seja tolerante com a pessoa amada e família. C. 916 M. 4630

Gêmeos – Evite negociar sem analisar o que está acontecendo no setor de trabalho. Deixe o diálogo tomar conta de sua relação afetiva. Mais uns dias e tudo começa a melhorar. Procure a companhia de pessoas positivas. C. 105 M. 6496

Câncer – Fase positiva para realizar mudanças no trabalho, pode ser algo novo. Conte com a proteção da família. Você está mais motivado. A harmonia deve marcar a vida a dois. Organismo perfeito. C. 750 M. 2904

Leão – Se puder tire o dia para colocar em ordem o que esta atrasado no seu trabalho. Troca de ideias e carinho devem dar novo rumo a vida afetiva. Você está bem posicionado e conseguirá o equilíbrio. C. 536 M. 7641

Virgem – Você esta com caminho aberto no setor profissional. Momento positivo para iniciar uma parceria. O final de semana promete bons momento com seu par afetivo. Pode sair par compras de uso pessoal. C. 329 M. 9877

Libra – O caminho para o sucesso no trabalho está aberto, por isso, arregace as mangas e vá ao encontro dos objetivos. Valorize as amizades e a cumplicidade com seu par afetivo. Procure ter hábitos saudáveis na alimentação. C. 675 M. 1052

Escorpião – Dia em que os pensamentos positivos devem ganhar força. Valorize o apoio que recebe. Favorável para mudanças que vem adiando no setor doméstico. Procure ser mais sensível aos problemas do seu amor. C. 569 M. 0584

Sagitário – O sucesso deve acontecer nos seus projetos. Favorável para mudanças domésticas. Você estará mais receptivo a um novo relacionamento. Chances de ganhos em jogos. Saúde ótima. C. 042 M. 3396

Capricórnio – A fase indica encontros agradáveis com a família. Evite a rotina com a pessoa amada. As finanças e trabalho estão em ascensão. Procure somente não descuidar da aparência. C. 228 M. 8479

Aquário – As oportunidades devem bater a sua porta no trabalho. Conte com apoio da pessoa amada e família. Fase de muita energia positiva. Aceite convites para se divertir. C. 783 M. 6112

Peixes – O dia é indicado para realizar mudanças no trabalho. Deixe os pensamentos positivos tomarem conta do seu relacionamento. A família continua sendo importante nesta fase. C. 417 M. 9264

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