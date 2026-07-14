Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 14/07/2026

Os cancerianos costumam se adaptar a qualquer ambiente de trabalho, seja por serem suficientemente adaptáveis para não deixar se sufocar pela atmosfera predominante, seja, porque sua carapaça protetora vem em seu socorro em ambientes desagradáveis, fazendo com que consigam repelir qualquer coisa que os constranja.

Quem nasceu hoje

A sua personalidade empreendedora fará se destacar profissionalmente. Terá facilidade para o comando, pois nada escapa ao seu olhar meticuloso. A família será importante engrenagem em sua vida. É inteligente, disposto e verdadeiro.

Alerta

A Lua traz o alerta para os nativos de Câncer até às 19h36, e a rotina é indicada enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos leoninos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Seus esforços em resolver os problemas financeiros da família terão êxito. Compras domésticas e acertos de negócios imobiliários. Vênus na sua sexta casa traz oportunidades no trabalho e no lar. Amor agitado. C. 196 M. 9935

Touro – Você tem Vênus, na sua poderosa casa de colaboração e da saúde. Seu dinamismo encanta as pessoas com que tem contato diário. Saia em busca de novos negócios e trabalho. Amor com carinhos. C. 024 M. 1288

Gêmeos – Dia que terá resultados positivos nos negócios e trabalho. Pode organizar viagens, compras e decisões no lar. Espere que vem mais novidades nas finanças. Lar com muita paz. Amor com ciúmes. C. 968 M. 3630

Câncer – Seu alerta vai até às 19h36. Adie viagens, compras, mudanças nos negócios e dê mais compreensão no seu trabalho. Não conte com pessoas fora do seu convívio. Não discuta com Sagitário, Aquário e Leão. C. 402 M. 4873

Leão – Você tem o Sol na sua desfavorável 12ª casa, e às 19h36, entrará no alerta. Serão dois dias e meio de cuidados especiais. Risco de perdas financeiras. Dê atenção aos assuntos familiares. O amor neutro. C. 354 M. 8706

Virgem – Se depender de Vênus, que esta no seu signo, terá um dia de grandes realizações no trabalho e no lar. Seja determinado nos seus projetos e conte com a solução de problemas financeiros. Amor com magnetismo. C. 285 M. 5459

Libra – O dia indica a necessidade de não criar problemas com a família e até no setor afetivo. Pode enfrentar certos preconceitos com a pessoa amada, seja cauteloso nas suas exigências. Dificuldades com parentes. C. 599 M. 7212

Escorpião – Período que terá todo suporte para resolver problemas profissionais. Os assuntos comerciais e amorosos, tendem a ter solução rápida. Conseguirá se livrar de pessoas negativas. Amor com emoções. C. 771 M. 0563

Sagitário – Período que deve ir devagar com mudanças nos negócios ou trabalho. Mercúrio que rege a comunicação esta retrógrado, isto é parado e não o auxilia. As finanças estão protegidas. Amor com sonhos. C. 633 M. 2792

Capricórnio – Dia para se movimentar, pode sair da rotina com novos negócios. Solução de problemas financeiros e dar apoio a familiares de Sagitário e Touro. Apenas não deixe o mau humor estragar o amor. C. 848 M. 6117

Aquário – Você recebe apoio total nos negócios e tem a família colaborando com o setor financeiro. Facilidade para ter um bom dia no trabalho, que vem com excelentes mudanças. Segurança no amor. Saúde perfeita. C. 410 M. 7023

Peixes – O Sol na sua favorável quinta casa astral, traz tranquilidade no setor profissional e financeiro. O dia vai transcorrer com apoio de pessoas do trabalho, além da família. Vida amorosa motivada. C. 386 M. 1347

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