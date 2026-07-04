Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 04/07/2026

A modéstia, prudência e simplicidade são qualidades peculiares aos nativos de Câncer. Raramente se deixarão arrastar pela ostentação, não obstante apreciarem o conforto e o bem estar material. Em virtude das misteriosas irradiações de Câncer os que nascem sob sua influência sentem-se atraídos para as pesquisas no campo espiritual; gostam das experiências psíquicas, feitas num sentido tanto científico como místico.

Quem nasceu hoje

Tem um forte magnetismo, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta. Conseguirá boas e duradouras amizades. O raciocínio rápido é um dos pontos fortes deste nativo. As viagens serão constantes. É encantador, aventureiro e talentoso.

Alerta

Os piscianos acordam no alerta, e os astros aconselham rotina. Tire o dia para descansar e repor as energias. Evite negociar, comprar no crediário ou pedir empréstimo financeiro. Procure ter mais paciência com o par afetivo e família.

Áries – Fase em que terá apoio para tentar novos empreendimentos profissionais. Positivo para mudanças em seu lar. No amor, não se acomode. Saia para se divertir no final de semana. C. 389 M. 9854

Touro – Negócios em equipe devem ter retorno acima do esperado. Positivo para acertos financeiros. Não devem faltar novidades na vida a dois. Aceite convites para festas ou encontros de amigos. Organismo perfeito. C. 149 M. 2365

Gêmeos – Momento positivo para transformações no trabalho. Aproveite o final de semana para realizar mudanças na decoração de sua casa. Dedique mais tempo para seu relacionamento afetivo. Saúde excelente. C. 361 M. 8500

Câncer – Você começa o final de semana a todo vapor. Pode sair para acertar parcerias e projetos por conta própria. Aproveite a maré favorável para promover mudanças em seu lar. Demonstre carinho no amor. C. 605 M. 3431

Leão – Os astros dificultam o andamento do trabalho. A ordem é manter tudo dentro do programado. As finanças pedem controle. Procure ter jogo de cintura com a pessoa amada. Viagens desfavorecidas. C. 862 M. 1703

Virgem – Leve adiante novo projeto profissional. Analise parceria ou associação com alguém de sua confiança. Conseguirá vitória em assunto financeiro. Pode sair para passeios e viagens. Grande entusiasmo no amor. C. 556 M. 1579

Libra – Leve adiante os projetos que estão engatilhados no setor profissional. Procure curtir a família e amigos neste final de semana. Não descuide da saúde. Tente em jogos e sorteios. C. 083 M. 9910

Escorpião – Utilize seu senso prático e tire proveito dos projetos em andamento. Pode agir com ousadia no trabalho Conte com ajuda dos amigos. Positivo para compras de uso pessoal. Evite a rotina com a pessoa amada. C. 298 M. 8123

Sagitário – Analise as mudanças que estão acontecendo no trabalho, e coloque para funcionar os novos projetos. Tire um tempo para cuidar das pendências domésticas. Aceite convites para festas ou reuniões de amigos. C. 920 M. 3647

Capricórnio – As influências são ótimas para o setor profissional. Perspectivas de crescimento financeiro. É tempo de unir forças e incrementar os contatos. Boa convivência com a pessoa amada e família. Vida social agitada. C. 771 M. 4496

Aquário – A fase é positiva para incrementar o setor profissional. Viagens e contatos ganham novo impulso. Curta família neste dia. Aposte no diálogo para manter a harmonia com a pessoa amada. C. 134 M. 5218

Peixes – Você passa o dia no alerta, e deve ter cuidado no setor de trabalho. Seja realista com as finanças, evite gastos fora do orçamento. Não queira impor somente suas vontades ao par afetivo e família. C. 414 M. 6786

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