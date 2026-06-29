Homem grava sexo sem consentimento e ameaça expor ex em grupos

O homem passou a ameaçar divulgar os vídeos em grupos de moradores de Petrolândia e também enviá-los ao atual companheiro da vítima

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) concluiu o inquérito que investigava um homem de 42 anos suspeito de gravar cenas íntimas da ex-namorada sem autorização e usar o material para ameaçá-la após o fim do relacionamento.

O relatório final foi encaminhado à Justiça na última sexta-feira (26/6), com o indiciamento do investigado por ameaça, violência psicológica, registro não autorizado de intimidade e divulgação de cena de sexo.

Segundo a investigação conduzida pela Delegacia de Petrolândia, o suspeito, morador de Rio do Campo, registrou imagens de conteúdo sexual da então companheira sem o consentimento dela.

Após o término do relacionamento, ele passou a ameaçar divulgar os vídeos em grupos de mensagens com moradores de Petrolândia e também enviá-los ao atual companheiro da vítima, com o objetivo de constrangê-la e humilhá-la.

Durante as investigações, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. No local, os agentes apreenderam dispositivos eletrônicos que, segundo a polícia, armazenavam os arquivos gravados de forma clandestina.

A investigação contou com o apoio da Divisão de Investigação Criminal (DIC) e da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) de Ituporanga. O caso agora será analisado pelo Poder Judiciário da Comarca de Ituporanga.

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